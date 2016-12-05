Galaxy Note 7 "взорвет" у Samsung 19 миллиардов долларов16 января в 17:50
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Производство приостановлено.
Южнокорейская компания Samsung Electronics может потерять 19 миллиардов долларов из-за приостановки производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. Соответствующие подсчеты приводит газета Daily Mail со ссылкой на экспертов.
Специалисты считают, что 17 миллиардов Samsung потеряет непосредственно из-за прекращения выпуска гаджета и еще около 2,2 миллиарда – если пользователи вернут смартфоны.
Стоит отметить, что Samsung провел расследование о причинах возгорания устройств. Результаты будут объявлены 23 января.
Продажи Galaxy Note 7 стартовали в нескольких странах в августе 2016 года. Уже в сентябре 2,5 миллиона телефонов были отозваны из-за массовых случаев возгорания аккумуляторов. Производство гаджетов было остановлено. За июль - сентябрь "взрывная" модель лишила производителя почти трети прибыли, передает "Уралинформбюро".
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