На его исторической родине.

В здании администрации Уватского района открылась фотовыставка "15 лет Уватскому проекту. Дорогой созидания". Презентация экспозиции была приурочена ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") к дню рождения муниципального образования, ставшего родиной для новой нефтяной провинции Западной Сибири.

Первая скважина на Увате была заложена более 50 лет назад, но из-за труднодоступности территории, болотистой местности и сложного строения коллекторов месторождений разработка Уватской группы долгое время считалась нецелесообразной. Развитие новой нефтяной провинции началось в 2001 году, а уже в 2007 было получено первое черное золото с Урненского и Усть-Тегусского месторождений – самых крупных из открытых геологами на Увате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Фотографы поймали в объектив основные вехи становления нефтедобычи на юге Тюменской области, начало развития Уватского проекта и успехи последних лет. Среди них и выход на годовой уровень добычи 11 миллионов тонн нефти, и запуск новых месторождений, и активная поддержка социальных проектов. В частности, по инициативе "РН-Уватнефтегаза" в школе поселка Туртас открыты два "Роснефть-класса".

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин сравнил роль предприятия для муниципального образования и Тюменской области с легендарным Кировским заводом в Санкт-Петербурге. Оба промышленных гиганта стали экономическим плацдармом для своих регионов. "Уватнефтегаз" – это корень жизни, которую мы с вами создаем", - подчеркнул С.Путмин.

Уватский проект сегодня - это 19 лицензионных участков и 37 открытых месторождений углеводородов. Текущий общий объем извлекаемых запасов превышает 360 миллионов тонн нефти.