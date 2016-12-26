На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов 16 января в 18:17
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В 2017 году.
16 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по ремонту автодороги Нижний Тагил – село Серебрянка. Она будет курировать приведение трассы в эксплуатационное состояние. Это позволит обеспечить безопасное движение легкового транспорта, маршрутных автобусов и грузовых машин, занимающихся доставкой продуктов питания, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.
"Рабочей группе предстоит полностью разработать план первоочередных мероприятий, особенно в предстоящий паводок, когда начнется таяние снегов. Задача рабочей группы – до 1 июня обеспечить выполнение поручения президента России Владимира Путина", – пояснил глава региона.
Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор Сергей Швиндт. В ее состав также вошли руководители министерства транспорта и связи, министерства строительства и развития инфраструктуры, регионального УГИБДД, управления автомобильных дорог, МЧС, департамента лесного хозяйства, компаний-операторов связи, а также территориальной администрации.
Следует отметить, что двумя днями ранее Евгений Куйвашев лично посетил Серебрянку и Верхнюю Ослянку, а также проинспектировал автодорогу Нижний Тагил – Верхняя Ослянка. Губернатор провел совещание с членами правительства, руководством местной администрации, управления ГИБДД по Свердловской области, а также встретился с жителями и дачниками села Серебрянка.
По итогам поездки было принято решение о дополнительном выделении в 2017 году средств на ремонт дороги. Из резервного фонда региона на эти цели будет направлено свыше 100 миллионов рублей.
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