Российская оборонка обойдется без импорта17 января в 10:25
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Если есть аналоги в России.
В России запрещены госзакупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности. Исключением является продукция, которая в РФ не производится. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
К постановлению прилагается перечень 132 товаров, в числе которых автомобили, вертолёты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары, передает "Уралинформбюро".
Ограничения не коснутся Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.
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