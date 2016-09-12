Если есть аналоги в России.

В России запрещены госзакупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности. Исключением является продукция, которая в РФ не производится. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

К постановлению прилагается перечень 132 товаров, в числе которых автомобили, вертолёты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары, передает "Уралинформбюро".

Ограничения не коснутся Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.