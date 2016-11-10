После смены владельца.

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) получила госгарантии на сумму 25,7 миллиарда рублей для рефинансирования текущих долгов по кредитам головной структуры и "дочек" - ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УВЗ.

Договоры о предоставлении госгарантий подписаны 30 декабря 2016 года – почти одновременно с передачей 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Согласно указу президента РФ, на слияние отводится полтора года. По данным "Коммерсанта", проблемному активу подыскали нового руководителя: Олега Сиенко на посту гендиректора сменит замглавы Минпромторга Александр Потапов.

Плачевное финансовое положение УВЗ наблюдается несколько лет. С 2015 года Альфа-Банк взыскивал с его предприятий (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. В результате переговоров банкротное дело завершилось мировым соглашением.

В октябре 2016 года было объявлено, что погашать основной долг "дочек" УВЗ перед Альфа-банком планируется за счет кредита Газпромбанка - он будет выдан сроком на 5 лет под госгарантии.

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