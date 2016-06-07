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Ямальцы банкротят "Курганмашзавод"17 января в 14:44

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Повторно.

"Курганский машиностроительный завод" (КМЗ, входит в концерн "Тракторные заводы") в очередной раз требуют признать банкротом. Заявление в зауральский арбитраж подала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) из Салехарда. Оно пока не принято к производству, сумма взыскания не раскрывается, передает "Уралинформбюро".

Это не первый банкротный иск ГТЛК к оборонному предприятию. В 2016 году организации судились из-за долга в 6,7 миллиона рублей. Однако деньги были выплачены, и заявление отозвали.

Стоит напомнить, что в прошлом году было подано пять исков о финансовой несостоятельности КМЗ. Их рассмотрение было прекращено из-за особых положений закона о банкротстве, которые применяются к стратегическому предприятию.

КМЗ столкнулся с проблемами в 2008 году, когда было остановлено производство БМП-2. Для спасения предприятия государство выдало синдицированный кредит в обмен на пакет акций с последующим их выкупом. Фактически хозяином завода стал Внешэкономбанк. В 2015 году КМЗ получило заказ на выпуск БМП-3.

Ранее по теме:
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