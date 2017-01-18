×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Свердловской области рекордно подорожали чеснок и гречка17 января в 14:08

  • Текст

За 2016 год.

Цены на продуктовых прилавках в Свердловской области подросли на 5,1% в 2016 году, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Рекорд поставил чеснок – в сравнении с декабрем 2015 года цены на него взлетели на 36%. В лидерах также гречневая крупа, рыба и сливочное масло. Стоимость этих продуктов на прилавках увеличилась на 19-22%.

Примерно на 10% подорожала молочная продукция, на 6,6% – макароны, на 5,2% – хлебобулочные изделия. Цены на говядину подросли на 6,2%, на свинину – на 1%. Курица подорожала на 3,9%, колбаса – на 3-4%.

По данным Свердловскстата, подешевела добрая часть овощей и фруктов. Подросли в цене лишь картофель, груши и замороженные овощи (от 2 до 6,1%).

Стоит отметить, что в целом цены на товары и услуги на Среднем Урале в 2016 году подскочили на 5,8%. Годом ранее этот показатель был заметно выше – 14%.

Ранее по теме:
Россияне пожаловались на "сногсшибательные" ценники

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus