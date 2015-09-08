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ММК собрал доменщиков со всей России17 января в 14:54

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На учебу.

На ММК начала работу межзаводская школа доменщиков. В ее рамках производственным опытом обменяются специалисты Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского меткомбинатов, ПАО "Северсталь", ПАО "Тулачермет", а также корпорации "Чермет".

Гости познакомятся с участками доменного цеха ОАО "ММК". Запланирована обзорная экскурсия по комбинату с посещением кислородно-конвертерного цеха, ЛПЦ-11, и производства толстолистового проката.

Кроме того, участники школы посетят Корпоративный центр подготовки кадров "Персонал" ОАО "ММК", где им представят мультимедийную обучающую систему "Газовщик доменной печи".

Также намечены доклады, обмен мнениями и дискуссия на тему "Внедрение мероприятий по увеличению срока службы и стойкости огнеупорной футеровки доменной печи".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", после Магнитогорска "доменную" эстафету подхватит Челябинск, а затем и Нижний Тагил.

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