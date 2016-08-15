Фонд скважин вырос на четверть.



АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", по итогам 2016 года увеличило добычу газа по сравнению с 2015 годом на 46% - до 6,2 миллиарда кубометров. Объем добычи газового конденсата вырос более чем на 48%, превысив 1,2 миллиона тонн.



Основной рост объемов добычи достигнут благодаря запуску второй очереди технологической установки комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) на Ново-Уренгойском лицензионном участке. Это позволило довести производительность объекта до 11 миллионов кубометров в сутки по товарному газу и 1750 тонн по стабильному газовому конденсату. Улучшить основные производственные показатели удалось и за счет увеличения числа операций гидроразрыва пласта по технологии создания высокопроводящих трещин на лицензионных участках, что обеспечило высокие дебиты скважин.



Кроме того, предприятие продолжает наращивать объемы бурения. Общий фонд действующих эксплуатационных скважин расширился на 24% по сравнению с прошлым годом и в настоящее время составляет 82 единицы.

Реализуя газовую стратегию НК "Роснефть", Роспан осуществляет полномасштабную программу развития. В частности, ведет строительство нового комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, железнодорожной эстакады с товарным парком для перевалки сжиженных углеводородных газов (СПБТ), установки подготовки нефти и другой производственной инфраструктуры. С запуском этих объектов годовой объем добычи газа предприятием перешагнет отметку в 19 миллиардов кубометров, газового конденсата и СПБТ - 5 и 1,2 миллиона тонн соответственно.