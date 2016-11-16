Качканарский ГОК вывел на линию новый 130-тонный самосвал17 января в 15:57
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30-й в рамках обновления автопарка.
ЕВРАЗ-КГОК продолжает работу по модернизации производственных мощностей, направленную на развитие карьеров комбината. В начале января на Качканарском ГОКе вышел на линию новый 130-тонный БелАЗ. Это уже 30-й автомобиль, приобретенный в рамках перевода Северного карьера на новую схему добычи и транспортировки руды, передает "Уралинформбюро".
Новый самосвал поступил на Качканарский ГОК в декабре 2016 года. После монтажа машина прошла обкатку для подготовки к интенсивному режиму работы, а также для выявления возможных неисправностей. До конца марта КГОК ждет еще два БелАЗа.
Северный карьер является самым производительным на Качканарском комбинате, на него приходится половина всей добываемой на предприятии руды. В 2014 году стартовал инвестиционный проект по переводу карьера на комбинированную схему транспортировки - самосвалы доставляют руду с нижних горизонтов на перегрузочные пункты карьера, откуда она железнодорожными составами транспортируется на фабрику.
Как отмечают в пресс-службе холдинга, такая схема позволяет интенсифицировать горные работы, снизить затраты на перевозку горной массы и увеличить производительность оборудования. Благодаря этому повысится эффективность КГОКа в целом.
Для реализации инвестпроекта ЕВРАЗом, помимо новых грузовиков, закуплены колесные грейдеры, тяжелые бульдозеры, топливозаправщик и колесный автопогрузчик. Также были проложены новые железнодорожные пути с контактной сетью.
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