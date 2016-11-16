30-й в рамках обновления автопарка.

ЕВРАЗ-КГОК продолжает работу по модернизации производственных мощностей, направленную на развитие карьеров комбината. В начале января на Качканарском ГОКе вышел на линию новый 130-тонный БелАЗ. Это уже 30-й автомобиль, приобретенный в рамках перевода Северного карьера на новую схему добычи и транспортировки руды, передает "Уралинформбюро".

Новый самосвал поступил на Качканарский ГОК в декабре 2016 года. После монтажа машина прошла обкатку для подготовки к интенсивному режиму работы, а также для выявления возможных неисправностей. До конца марта КГОК ждет еще два БелАЗа.

Северный карьер является самым производительным на Качканарском комбинате, на него приходится половина всей добываемой на предприятии руды. В 2014 году стартовал инвестиционный проект по переводу карьера на комбинированную схему транспортировки - самосвалы доставляют руду с нижних горизонтов на перегрузочные пункты карьера, откуда она железнодорожными составами транспортируется на фабрику.

Как отмечают в пресс-службе холдинга, такая схема позволяет интенсифицировать горные работы, снизить затраты на перевозку горной массы и увеличить производительность оборудования. Благодаря этому повысится эффективность КГОКа в целом.

Для реализации инвестпроекта ЕВРАЗом, помимо новых грузовиков, закуплены колесные грейдеры, тяжелые бульдозеры, топливозаправщик и колесный автопогрузчик. Также были проложены новые железнодорожные пути с контактной сетью.