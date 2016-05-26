В 2016 году.

По итогам 2016 года "РН-Уватнефтегаз" увеличил добычу нефти на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 11,6 миллиона тонн.

Рост объемов производства обеспечили опережающие темпы бурения новых скважин, увеличение скорости проходки бурения и повышение эффективности геолого-технических мероприятий. На месторождениях Уватского проекта введено в эксплуатацию 87 новых скважин, что на 19% превышает показатель 2015 года. Проходка разведочного бурения в рамках программы геологоразведочных работ выросла на 42%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Положительно на динамике добычи сказался запуск в эксплуатацию двух новых месторождений - имени Малыка и Западно-Эпасского.

72% извлекаемой из недр нефти приходится на Усть-Тегусское и Протозановское месторождения.

В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" в рамках мероприятий по восполнению промышленных запасов углеводородов и обеспечению устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе получил право на пользование недрами Юганского-13, Юганского-20 и Тайтымского лицензионных участков в течение 25 лет. Их извлекаемые запасы нефти составляют 4,5 миллиона тонн, а ресурсы - 73 миллиона.

Геологоразведочные работы на данных лицензионных участках позволят сохранить растущие темпы добычи нефти на Уватском проекте и продолжить реализацию долгосрочной стратегии развития НК "Роснефть" по восполнению ресурсной базы в стратегически важных регионах России.

В 2017 году к вводу в эксплуатацию готовятся Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское месторождения.

ООО "РН-Уватнефтегаз" выступает оператором по разработке Уватского проекта, который представляет собой группу из 19 лицензионных участков. На 1 января 2017 года извлекаемые запасы нефти по категории АВ1С1+В2С2 составляют 167 миллионов тонн. Добыча ведется на 10 месторождениях. С 2004 года добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 до 11,6 миллиона тонн.