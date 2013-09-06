Глава Минтранса РФ открыл аэропорт Рощино17 января в 17:30
- Текст
После реконструкции.
17 января 2017 года в Тюмени торжественно открыли после масштабной реконструкции аэропорт Рощино. Теперь воздушная гавань сможет принимать около 5 миллионов пассажиров в год.
В церемонии открытия приняли участие главы регионов "тюменской матрешки", министр транспорта РФ Максим Соколов и полпред президента в УрФО Игорь Холманских.
По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, новый аэропорт улучшит инвестиционную привлекательность региона. Максим Соколов высоко оценил новый терминал, отметив в том числе безопасность Рощино.
Стоит отметить, что проект был реализован совместно Тюменской областью и Ямалом. Его стоимость составила 3,8 миллиарда рублей. В результате реконструкции пропускная способность аэровокзала увеличена с 250 до 600 человек в час, передает "Уралинформбюро".
Прежнее здание Рощино было полностью демонтировано. На его месте был возведен новый терминал площадью 27 тысяч "квадратов". Кроме того, возле аэропорта будет оборудована парковка на 560 машино-мест и дополнительные стоянки.
Ранее по теме:
Рощино преобразится к Новому году
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
17 января в 20:23
Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым
Через Донбасс.17 января в 20:00
Пермский депутат пойдет под суд за растрату
Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.17 января в 18:59
Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом
У него были повреждены внутренние органы.17 января в 18:49
На ММК найдены трое погибших от угарного газа
Их личности устанавливаются.17 января в 18:46
"Уралбройлеру" снова грозит банкротство
У предприятия долг в 380 тысяч рублей.17 января в 18:45
Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами
В честь юбилея.17 января в 18:36
Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга
Дело швах.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.17 января в 18:26
Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
И содержание детей.17 января в 18:23
В Екатеринбурге на Блюхера полыхал автосервис
Пострадавших нет.17 января в 18:16
Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал
За неделю слегли более 37 000 человек.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 18:05
Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца
До 18 марта.
-
06 сентября 2013 в 14:42
Тюменский губернатор отчитается за исполнение указов президента
А также обсудит с коллегами проблемы леса.17 июня 2013 в 10:01
"Тюменской матрешке" продлили жизнь до 2020 года
Губернаторы договорились о новом варианте тройственного союза.22 марта 2013 в 17:19
Якушев, Кобылкин и Комарова займутся развитием речного круизного туризма
В первую очередь будут созданы условия для привлечения инвестиций.24 ноября 2016 в 12:47
Якушев: Преодолевать кризис нужно силой воли
А не кивать на него.18 октября 2016 в 12:07
Американцы надумали открыть центр развития НИОКР в Тюмени
Идею озвучили на форуме в Калифорнии.29 августа 2016 в 17:28
В Ишиме отремонтируют подтопленную весной школу
Средства есть, дело за подрядчиком.09 августа 2016 в 14:33
ФСК ЕЭС готовит энергообъекты Западной Сибири к зимовке
В соответствии с графиком.27 января 2016 в 10:30
В Тюмени построят вертолетный центр с гостиницей и зоной отдыха
За 800 миллионов рублей.15 апреля 2015 в 09:04
Сенатор от Югры оказался самым богатым среди коллег
Его годовой доход превысил 363 миллиона.22 января 2015 в 13:06
Судьба глав Ямала и Югры решится завтра
Скорее всего, почти полгода регионы будут возглавлять и.о.
Главные новости
- 17 января в 19:28Компанию Новикова признали банкротом
- 17 января в 18:26Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
- 17 января в 16:45На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда
- 17 января в 16:40Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"
- 17 января в 15:05Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое
Аналитика
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.