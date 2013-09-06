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Глава Минтранса РФ открыл аэропорт Рощино17 января в 17:30

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После реконструкции.

17 января 2017 года в Тюмени торжественно открыли после масштабной реконструкции аэропорт Рощино. Теперь воздушная гавань сможет принимать около 5 миллионов пассажиров в год.

В церемонии открытия приняли участие главы регионов "тюменской матрешки", министр транспорта РФ Максим Соколов и полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, новый аэропорт улучшит инвестиционную привлекательность региона. Максим Соколов высоко оценил новый терминал, отметив в том числе безопасность Рощино.

Стоит отметить, что проект был реализован совместно Тюменской областью и Ямалом. Его стоимость составила 3,8 миллиарда рублей. В результате реконструкции пропускная способность аэровокзала увеличена с 250 до 600 человек в час, передает "Уралинформбюро".

Прежнее здание Рощино было полностью демонтировано. На его месте был возведен новый терминал площадью 27 тысяч "квадратов". Кроме того, возле аэропорта будет оборудована парковка на 560 машино-мест и дополнительные стоянки.

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