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Жилье на Среднем Урале подешевело на 4,5%17 января в 17:09

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На вторичном рынке.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области за 2016 год упала на 4,51% до 48,3 тысячи рублей, подсчитали в аналитическом центре SRG. При этом в Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, при такой же динамике цена "квадрата" достигла 68 тысяч рублей.

В других регионах УрФО похожая ситуация. В Тюменской области жилье подешевело на 4,67% до 52,6 тысячи рублей, в Курганской – на 4,2% до 34 тысяч рублей.

Самое серьезное падение зафиксировано на Ямале. За год "вторичка" потеряла 7,93%, цена снизилась до 65,8 тысячи за квадратный метр. На 6,22% упали цены на жилье в Югре – до 52,6 тысячи.

В Челябинской области жилье на вторичном рынке "полегчало" на 3,13% до 34,9 тысячи рублей за "квадрат".

Стоит отметить, что в ноябре и декабре 2016 года недвижимость в регионах УрФО практически не дешевела, а в каких-то случаях дорожала. Эксперты отмечают, что 2017 год ознаменуется ростом стоимости квадратного метра, как на первичном, так и на вторичном рынках, передает "Уралинформбюро".

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