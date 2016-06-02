"Уралбройлеру" снова грозит банкротство17 января в 18:46
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У предприятия долг в 380 тысяч рублей.
ЗАО "Уралбройлер" (входит в ГК "Здоровая ферма"), объединяющее Кунашакскую и Аргаяшскую птицефабрики, может быть признано банкротом. Соответствующее заявление в челябинский арбитраж подало ООО "Уралретранс". Долг агропредприятия составляет 384,8 тысячи рублей. Иск пока не принят к производству, передает "Уралинформбюро".
Это не первая попытка обанкротить предприятие. В прошлом году с подобными заявлениями в суд обращались "Газпром газораспределение Челябинск" и некий Александр Сухонов. Однако до признания банкротом дело так и не дошло - иски были отозваны.
Стоит отметить, что группа компаний "Здоровая ферма", куда входит одноименный торговый дом, "Уралбройлер", комбикормовый завод, Родниковский свинокомплекс и 3 птицефабрики в Пермской области, ранее принадлежала депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову. В марте группа была продана "Русгрейн холдингу".
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