В честь юбилея.

Ирбитский мотоциклетный завод презентовал созданную к 75-летию предприятия специальную версию "Урала". Мотоцикл, получивший наименование "Ural Ambassador Limited Edition", выйдет ограниченным тиражом в 25 экземпляров и будет продаваться только на территории США, сообщает "Авторевю".

С технической стороны спецмодель изменений относительно предшественников не претерпела: 750-кубовый двухцилиндровый двигатель мощностью в 42 лошадиные силы и 4-ступенчатая механическая коробка переключения передач.

Отличается "юбилейный" мотоцикл нетипичной комплектацией, главная "фишка" которой – аптечка. В медицинский комплект включены бутылка водки "Первая помощь", банка рыбных консервов и пачка жевательной резинки.

Цена на эксклюзивный "Урал" будет составлять 16 500 долларов, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что 99% ирбитских "Уралов" уходят на экспорт, причем почти половина продается в США. На Западе уральские мотоциклы особенно ценят за коляски с приводом.