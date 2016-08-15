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Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами17 января в 18:45

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В честь юбилея.

Ирбитский мотоциклетный завод презентовал созданную к 75-летию предприятия специальную версию "Урала". Мотоцикл, получивший наименование "Ural Ambassador Limited Edition", выйдет ограниченным тиражом в 25 экземпляров и будет продаваться только на территории США, сообщает "Авторевю".

С технической стороны спецмодель изменений относительно предшественников не претерпела: 750-кубовый двухцилиндровый двигатель мощностью в 42 лошадиные силы и 4-ступенчатая механическая коробка переключения передач.

Отличается "юбилейный" мотоцикл нетипичной комплектацией, главная "фишка" которой – аптечка. В медицинский комплект включены бутылка водки "Первая помощь", банка рыбных консервов и пачка жевательной резинки.

Цена на эксклюзивный "Урал" будет составлять 16 500 долларов, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что 99% ирбитских "Уралов" уходят на экспорт, причем почти половина продается в США. На Западе уральские мотоциклы особенно ценят за коляски с приводом.

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