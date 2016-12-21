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Компанию Новикова признали банкротом17 января в 19:28

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За долг в 12 миллионов.

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО "Светояр", на 80% принадлежащее барду Александру Новикову. Решение было принято 17 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Истцом в процессе выступила ООО "Управляющая компания "Уктус", основным владельцем которой является Иван Обухов, обвиняемый в попытке хищения у Новикова земель. По имеющимся сведениям, сумма задолженности, которая вменяется "Светояру", превышает 12 миллионов рублей.

Уголовное дело о махинациях с наделами шансонье было возбуждено весной 2016 года. Следствие полагает, что Иван Обухов на пару с Ларисой Ассоновой (на тот момент гендиректором "Светояра") пытался увести у Новикова 400 гектаров земли в Сысертском районе.

Сам Александр Новиков сейчас также проходит обвиняемым в уголовном деле. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере при возведении жилищного кооператива "Бухта Квинс". Последний был организован в 2010 году при непосредственном участии барда. По сей день без обещанного жилья остаются около 70 пайщиков, вложивших в проект 150 миллионов рублей.

По словам оскандалившегося шансонье, он никаких денег не видел. Однако "Уралинформбюро" располагает документами, подтверждающими, что Новиков расписывался за крупные суммы.



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