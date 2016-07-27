ООН ждет перелома в российской экономикеСегодня в 10:33
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В ближайшие два года.
ООН прогнозирует возобновление роста экономики России в текущем году. Ожидается, что ВВП вырастет на 1% против падения в 2016 на 0,8%. Позитивная динамика будет и в следующем году – на 1,5%. Соответствующие данные содержатся в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
Согласно этому заключению, инфляция в России в 2016 году составила 7,2%. В нынешнем году она снизится до 6,6%, а в 2018 году – до 4,7%, передает "Уралинформбюро".
В целом мировые показатели роста экономики оказались самыми низкими с 2009 года. Так, в 2016 году увеличение ВВП составило 2,2%, мировой торговли – 1,2%. Причиной стало то, что США, Япония, многие африканские страны-экспортеры товаров потребления, государства СНГ и Латинской Америки показали рост ниже ожидаемого.
Эксперты прогнозируют, что в 2017 году мировая экономика "подтянется" на 2,7%, в 2018 году – на 2,9%.
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