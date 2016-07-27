×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ООН ждет перелома в российской экономикеСегодня в 10:33

  • Текст

В ближайшие два года.

ООН прогнозирует возобновление роста экономики России в текущем году. Ожидается, что ВВП вырастет на 1% против падения в 2016 на 0,8%. Позитивная динамика будет и в следующем году – на 1,5%. Соответствующие данные содержатся в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно этому заключению, инфляция в России в 2016 году составила 7,2%. В нынешнем году она снизится до 6,6%, а в 2018 году – до 4,7%, передает "Уралинформбюро".

В целом мировые показатели роста экономики оказались самыми низкими с 2009 года. Так, в 2016 году увеличение ВВП составило 2,2%, мировой торговли – 1,2%. Причиной стало то, что США, Япония, многие африканские страны-экспортеры товаров потребления, государства СНГ и Латинской Америки показали рост ниже ожидаемого.

Эксперты прогнозируют, что в 2017 году мировая экономика "подтянется" на 2,7%, в 2018 году – на 2,9%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus