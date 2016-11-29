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С бутлегеров взыщут по 3 миллионаСегодня в 10:43

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Если пройдут поправки в УК.

Депутаты Госдумы РФ предложили ужесточить наказание за нелегальный оборот спиртного. Штрафы за бутлегерство хотят поднять до 2-3 миллионов рублей.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Сейчас максимальный штраф по ней составляет 500 тысяч рублей. Документ уже получил положительное заключение правительства, пишут "Известия".

"Из-за подделки акцизных марок и контрафактного алкоголя бюджет теряет порядка 180-200 миллиардов рублей в год. Здесь не может быть компромисса, законодательная база должна быть максимально жесткой. Общество ждет – надо навести порядок в этой сфере", - отметил один из авторов законопроекта Сергей Рябухин.

Объемы контрафактной водки на рынке сегодня оцениваются в 500 миллионов бутылок в год. При этом легальный рынок насчитывает порядка 1,8 миллиарда бутылок, передает "Уралинформбюро".

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