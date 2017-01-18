Дошли до суда.

Пайщики недостроенного жилого комплекса "Первый Николаевский" в Екатеринбурге пытаются через суд добиться возбуждения уголовного дела в отношении представителей застройщика - компании "Уралэнергостройкомплекс" и аффилированных с ней структур. Заявление, которое они отправили в полицию, правоохранители "завернули", пишет "Коммерсантъ".

Пайщики требовали возбуждения уголовного дела по фактам растраты (ст.160 УК РФ), мошенничества (ст.159 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ) и самоуправства (ст.330 УК РФ). Дознаватели отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, как отмечают участники ЖСК, никаких документов, обосновывающих отказ, им правоохранители не выдали. Чтобы обязать полицию ознакомить их с материалами доследственной проверки, пайщики обратились к служителям Фемиды. Железнодорожный райсуд жалобу рассматривать не стал. Свердловский облсуд это решение отменил, поэтому заявление вновь будет рассмотрено районным судом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, проверка показала, что конфликт лежит в области гражданско-правовых отношений, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано. В полиции подчеркнули, что заявителям были даны разъяснения о решении вопроса в судебном порядке.

В конце 2015 года застройщик должен был сдать первую очередь ЖК "Первый Николаевский", но стройку заморозили. Пайщики комплекса выходили на митинг, требуя своих квартир, однако это не помогло. Примечательно, что "Уралэнергостройкомплекс" считается подконтрольной депутату городской думы Игорю Плаксину.