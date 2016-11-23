"Газпром добыча Ямбург" вложил в благотворительность более 80 миллионовСегодня в 12:58
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В 2016 году.
"Газпром добыча Ямбург" в 2016 году направил на благотворительную помощь более 80 миллионов рублей.
Свыше 34 миллионов рублей получили Надымский, Пуровский, Тазовский и Ямальский районы. Средства пошли на социально-экономическое развитие муниципальных образований, проведение традиционных Дней рыбака и оленевода. Также было профинансировано строительство домов в Гыданской тундре, селах Гыда и Юрибей, закуплено высокотехнологичное оборудование для переработки оленины.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, подшефным школам компания выделила 7 миллионов. Так, в Центре образования поселка Пангоды оборудована "Мультилаборатория" - развивающая интерактивная зона для начальных классов. Около 2 миллионов разделили новоуренгойские детсады "Мальвина" и "Березка", а также прогимназия "Центр детства".
Не остались без внимания и студенты. Ежегодно 18 лучших студентов профильных вузов получают именную стипендию ООО "Газпром добыча Ямбург". Кроме того, 3 миллиона на развитие материально-технической базы перечислено ТюмГНГУ. 3,5 миллиона получили Уфимский государственный нефтяной техуниверситет, Российский госуниверситет нефти и газа имени И.М. Губкина, Томский политехнический университет.
Более 1,5 миллиона рублей ушло на поддержку учреждений культуры, свыше 2 миллионов получили спортивные организации. Почти 6 миллионов "Газпром добыча Ямбург" вложил в сохранение и развитие духовных традиций. Средства, в частности, пошли на завершение строительства храма в поселке Тазовском.
Более 3 миллионов рублей компания направила на адресную помощь нуждающимся в постоянном лечении. Средства собирали в том числе и работники предприятия - участники волонтерского движения "Энергия добра".
В рамках акции "Мужество и милосердие" была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших и участникам боевых действий, ветеранам органов внутренних дел.
Кроме того, предприятие выделило 200 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации объекта "Детский эколого-биологический центр" в Новом Уренгое. 1 миллиона рублей направлен на поддержку экологической экспедиции по очистке от мусора острова Белый в Карском море.
В 2017 году "Газпром добыча Ямбург" планирует сохранить основные приоритеты благотворительной программы.
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