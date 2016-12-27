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Путин поддал ямальского газа в ЕвропуСегодня в 16:47

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А нефти - в Китай.

Президент России Владимир Путин 18 января 2017 года по телемосту запустил три стратегических нефтегазовых объекта, сообщает пресс-служба Кремля. Это газопровод Бованенково – Ухта-2 для перекачки газа из ЯНАО в Европу, а также две магистрали "Транснефти": Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. Они подпитают транзит в Китай нефтью с новых ямальских и красноярских месторождений.

Основа сырьевой базы газопровода – крупнейшее Бованенковское месторождение с запасами 4,9 триллиона кубометров. "Газпром" разрабатывает его с 2012 года.

Из двух нефтепроводов особо примечателен Заполярье - Пурпе мощностью 45 миллионов тонн. Он протянулся почти на 500 километров по труднодоступной болотистой местности, через участки вечной мерзлоты. Весной 2016 года трубу начали заполнять сырьем, передает "Уралинформбюро".

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