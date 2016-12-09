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"Уральские авиалинии" установили новый рекордСегодня в 14:59

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Компания перевезла 6,4 миллиона пассажиров.

За 2016 года "Уральские авиалинии" перевезли 6 467 188 человек. Для авиакомпании это новый рекорд, показатель на 19% выше итога 2015 года.

В течение года самолеты "Уральских авиалиний" выполнили 47 378 рейсов (+11%). Из них – 29 826 по России. Пассажирооборот составил 15 344,7 миллиона пассажирокилометров (+17%).

Только в декабре услугами авиакомпании воспользовались 471 362 человека, рейсов было выполнено 3 652, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

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