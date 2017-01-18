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Средний Урал трижды побил советский строительный рекордСегодня в 15:45

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Сдав 2,1 миллиона "квадратов" жилья.

В Свердловской области по итогам 2016 года было построено 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Третий год подряд регион бьет рекорд по этому показателю с советских времен, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.

Половина была возведена в Екатеринбурге - чуть более 1 миллиона "квадратов". В Верхней Пышме построено 117,3 тысячи квадратных метров жилья, в Нижнем Тагиле – более 86 тысяч, в Первоуральске – более 46 тысяч. В Среднеуральске и Полевском возвели 34 и 32 тысячи "квадратов" соответственно.

"Такой результат свидетельствует о сохранении позитивной динамики в отрасли, стабильной работе строительных компаний, загруженности наших предприятий, доступности ипотечных кредитов для населения", - отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. По его словам, минстрой продолжит поддержку региональных предприятий строительной сферы.

Стоит отметить, что при возведении жилья на Среднем Урале используется более 95% стройматериалов местного производства.

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