В разгар эпидемии ОРВИ.

В Челябинске и области объявлена эпидемия гриппа. Покупатели сметают с аптечных полок противовирусные препараты, капли от насморка и медицинские маски.

Насколько подорожала "противогриппозная" корзина за год и все ли лекарства есть в наличии, взялось подсчитать региональное отделение "Народного контроля".

После сравнения ассортимента и цен в пяти крупнейших сетевых аптеках - "Областной аптечный склад", "Классика", "Алвик", "Форте" и "Живика" оказалось, что запас препаратов достаточный. В целом совокупное повышение стоимости 25 препаратов за год составило 2,7%, а с ноября 2016 года - 4,7%, сообщил "Уралинформбюро" координатор ПП "Народный контроль" в Челябинской области Вадим Воробьев.

Сильнее всего выросла цена на медицинские маски - с 2 до 6 с лишним рублей (+222%). Ощутимо подскочила стоимость оксолиновой мази (+35%) и галазолина (+27%). Необоснованно, по мнению общественников, задраны цены на колдрекс и терафлю (+9,8%). Также подорожали каметон и арбидол.

При этом чуть ли не вполовину подешевели нафтизин и ремантадин (-46% и 40%). На 28% доступнее стали таблетки от кашля, на 8% - аспирин.

Стоит отметить, что в соседнем Екатеринбурге цены на обозначенные медпрепараты примерно такие же. Но в пик эпидемии не один год подряд маски становились дороже в 3-4 раза.