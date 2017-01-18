Они слишком высоки.

ФАС намерена активизировать работу по анализу цен в российских аэропортах. Проблему в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации затронул один из сенаторов. По его словам, цены в аэропортовых кафе и заведениях общепита в 10 раз выше, чем в среднем по стране, передает "Уралинформбюро".

"Может, мы ослабили эту работу сейчас, спасибо. Мы займемся этим с удовольствием" – сказал глава ФАС Игорь Артемьев в ответ на замечание.

Он напомнил, что не так давно ведомство регулярно занималось этим вопросом, в результате чего фигуранты расследования были оштрафованы, пишут федеральные СМИ.