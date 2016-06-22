Для кофеен и барбершопов.

В Екатеринбурге растет популярность коммерческих площадей в цокольных этажах жилых комплексов, деловых и торговых центров. Как пояснил "Уралинформбюро" директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук, в первую очередь, это объясняется невысокой стоимостью подобных объектов недвижимости.

"Помещения в цоколе в среднем дешевле на 20%. Например, сейчас стоимость продажи квадратного метра там начинается от 45 тысяч рублей, а стоимость аренды от 400 рублей за квадратный метр. Помещения на цокольных этажах по приемлемым ценам есть во всех районах города, в том числе в центре", - отметил он.

Эксперты отмечают, что сегодня цоколи популярны среди бизнесменов-"хипстеров". В полуподвальных помещениях все чаще открывают маленькие кофейни, барбершопы, специализированные магазинчики по продаже снаряжения, экопродуктов или, например, крафтового пива.

По словам Сергея Кравчука, полное или частичное отсутствие окон для подобных заведений скорее плюс, чем минус: "Такие особенности конкретно в данном формате бизнеса воспринимаются как преимущество и позволяют создавать специфическую, кулуарную атмосферу. Свободная планировка цоколя дает возможность зонировать помещение под себя.

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" реализует коммерческие помещения, в том числе на цокольных этажах, в своих жилых комплексах и торговых центрах "Октябрь", "Меркурий" и "Стрелка".