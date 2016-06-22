×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские бизнесмены облюбовали цокольные этажиСегодня в 17:21

  • Текст

Для кофеен и барбершопов.

В Екатеринбурге растет популярность коммерческих площадей в цокольных этажах жилых комплексов, деловых и торговых центров. Как пояснил "Уралинформбюро" директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук, в первую очередь, это объясняется невысокой стоимостью подобных объектов недвижимости.

"Помещения в цоколе в среднем дешевле на 20%. Например, сейчас стоимость продажи квадратного метра там начинается от 45 тысяч рублей, а стоимость аренды от 400 рублей за квадратный метр. Помещения на цокольных этажах по приемлемым ценам есть во всех районах города, в том числе в центре", - отметил он.

Эксперты отмечают, что сегодня цоколи популярны среди бизнесменов-"хипстеров". В полуподвальных помещениях все чаще открывают маленькие кофейни, барбершопы, специализированные магазинчики по продаже снаряжения, экопродуктов или, например, крафтового пива.

По словам Сергея Кравчука, полное или частичное отсутствие окон для подобных заведений скорее плюс, чем минус: "Такие особенности конкретно в данном формате бизнеса воспринимаются как преимущество и позволяют создавать специфическую, кулуарную атмосферу. Свободная планировка цоколя дает возможность зонировать помещение под себя.

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" реализует коммерческие помещения, в том числе на цокольных этажах, в своих жилых комплексах и торговых центрах "Октябрь", "Меркурий" и "Стрелка".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus