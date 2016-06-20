Toyota и Skoda стали недоступнее для россиян18 января в 19:59
- Текст
В среднем на 3%.
Двадцать пять автопроизводителей увеличили цены в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Так, самые ходовые модели Toyota - Corolla и Camry подорожали в среднем на 3%. Примерно столько же прибавил в цене один из популярных внедорожников этой марки Land Cruiser Prado. Затем идут RAV4 (2,3%) и Land Cruiser (1,3%).
Повышение в линейке Skoda (Rapid Octavia, Superb и Yeti) - в районе 2,5-3%.
Audi поднял стоимость шести моделей, в том числе А6, Q3 и А7 Sportback в диапазоне от 1 до 2,6%. А за роскошные Lexus придется выкладывать на 6% больше, чем в прошлом году, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
18 января в 20:24
"Экстремальная" горка Серова докатилась до уголовного дела
Там травмировались 40 человек.18 января в 20:01
Селфимания завела в музейные закоулки
По всему миру.18 января в 20:00
Антарктида раскалывается на части
Материк "разрезала" трещина в 40 километров.18 января в 19:59
Toyota и Skoda стали недоступнее для россиян
В среднем на 3%.18 января в 19:48
В Тюмени в строительном вагончике сгорел человек
Пожар начался из-за замыкания электропроводки.18 января в 19:38
В Перми горничная обчистила хозяев на полмиллиона
Ее задержали.18 января в 19:37
Ученые докопались до источника космических сигналов
Из глубин Вселенной.18 января в 19:32
Нефтепровод Заполярье – Пурпе введен в эксплуатацию
Президентом РФ.18 января в 19:15
Эсеры зовут екатеринбуржцев на "транспортный бунт"
В конце января.18 января в 19:10
Педофила из Челябинска отправили в колонию на 13 лет
Он надругался на 4-летней девочкой.18 января в 18:59
Челябинцы скупают маски втридорога
В разгар эпидемии ОРВИ.18 января в 18:54
За упавший на ребенка забор тюменский медцентр заплатит 30 тысяч
Мальчик хотел поправить ограду.18 января в 18:52
В администрацию Березовского нагрянули силовики
Из-за ущемления прав сирот.18 января в 18:45
В Красноуральске поймали пятого налетчика на химзавод
По прозвищу Руся.18 января в 18:33
В сентябре 2017 года Екатеринбург может избрать нового мэра
После отставки Ройзмана.
-
20 июня 2016 в 16:35
Volkswagen снимет с конвейера 40 моделей авто
Ради электромобилей.07 июня 2016 в 10:38
Россияне скупают Lexus
Продажи выросли в 2 с лишним раза.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.06 декабря 2016 в 10:45
Автомобили в России прибавили в цене 16%
Самые доступные - Daewoo и Ravon.07 ноября 2016 в 12:06
Toyota выпустит электромобили в массы к Олимпиаде
В 2020 году.03 ноября 2016 в 11:08
Россияне вбухали в новые авто 1,3 триллиона
За 9 месяцев.11 октября 2016 в 18:18
Екатеринбуржцы скупают подержанные Lada и Toyota
Спрос на авто с пробегом вырос на 60%.25 июля 2016 в 16:06
Toyota отзывает в России 140 тысяч небезопасных RAV4
Автовладельцам советуют обратиться в дилерский центр.28 июня 2016 в 15:34
Екатеринбуржцы хранят верность "Ладе"
На падающем рынке.09 июня 2016 в 12:29
В 2017 году российский авторынок пойдет в рост
Пока падение продолжается.
Главные новости
- 18 января в 18:33В сентябре 2017 года Екатеринбург может избрать нового мэра
- 18 января в 17:32Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!
- 18 января в 16:53Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
- 18 января в 15:45Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
- 18 января в 14:32Мал "Полипласт", да вонюч
Аналитика
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.
Маршрут народного гнева
На карте Екатеринбурга.
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?