В среднем на 3%.

Двадцать пять автопроизводителей увеличили цены в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, самые ходовые модели Toyota - Corolla и Camry подорожали в среднем на 3%. Примерно столько же прибавил в цене один из популярных внедорожников этой марки Land Cruiser Prado. Затем идут RAV4 (2,3%) и Land Cruiser (1,3%).

Повышение в линейке Skoda (Rapid Octavia, Superb и Yeti) - в районе 2,5-3%.

Audi поднял стоимость шести моделей, в том числе А6, Q3 и А7 Sportback в диапазоне от 1 до 2,6%. А за роскошные Lexus придется выкладывать на 6% больше, чем в прошлом году, передает "Уралинформбюро".