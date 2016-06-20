×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Toyota и Skoda стали недоступнее для россиян18 января в 19:59

  • Текст

В среднем на 3%.

Двадцать пять автопроизводителей увеличили цены в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, самые ходовые модели Toyota - Corolla и Camry подорожали в среднем на 3%. Примерно столько же прибавил в цене один из популярных внедорожников этой марки Land Cruiser Prado. Затем идут RAV4 (2,3%) и Land Cruiser (1,3%).

Повышение в линейке Skoda (Rapid Octavia, Superb и Yeti) - в районе 2,5-3%.

Audi поднял стоимость шести моделей, в том числе А6, Q3 и А7 Sportback в диапазоне от 1 до 2,6%. А за роскошные Lexus придется выкладывать на 6% больше, чем в прошлом году, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus