Президентом РФ.

18 января 2017 года был введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Заполярье – Пурпе. Запуск произвел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции из Москвы. О готовности объектов нефтепровода по видеосвязи доложил гендиректор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников.

Протяженность Заполярье – Пурпе составляет 488 километров, мощность - до 45 миллионов тонн нефти в год. Объект является частью трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор. Его ввод позволит поставлять черное золото с новых месторождений севера Красноярского края и Ямала на нефтеперерабатывающие заводы России, а также на экспорт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь".

В настоящее время общая протяженность трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор, пролегающей по территории Ямала и Югры, составляет почти 1 тысячу километров.

Следует отметить, что нефтепровод Заполярье – Пурпе – уникальный проект, при реализации которого были использованы новейшие методы строительства и инновационные технологии. При проектировании были определены два способа прокладки: подземный и надземный. Ранее ПАО "Транснефть" не применяло надземный метод строительства нефтяных магистралей в подобных сложных инженерно-геологических условиях местности.

Первый стык магистрали Заполярье – Пурпе был сварен в марте 2012 года. Строительство в крайне сложных природно-климатических условиях вели более 8 000 рабочих и 1 500 единиц тяжелой техники.

В числе объектов нефтепровода были возведены две новые нефтеперекачивающие станции – головная НПС "Заполярье", промежуточная НПС "Ямал". Проведены работы по расширению действующей линейной производственно-диспетчерской станции "Пур-Пе", построены 8 пунктов подогрева нефти, производственная площадка в поселке Коротчаево и здание аппарат управления Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. Все объекты оснащены передовым оборудованием российского производства.

ПАО "Транснефть" в рамках реализации проекта "Трубопроводная система Заполярье – Пурпе" проводит масштабную работу по развитию сети социальной инфраструктуры территорий Крайнего Севера. Организованы новые рабочие места, построены жилые дома, детский сад, спортивный комплекс, новые дороги, современные инженерные сети, мостовые переходы.