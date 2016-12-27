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Покупатели "УВЗ-Логистик" получили от ворот поворотСегодня в 13:22

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Они недостаточно хороши.

Корпорация "Уралвагонзавод" не смогла продать свою "дочку" - "УВЗ-Логистик". Конкурс объявят несостоявшимся, так как ни один претендент на 100% не соответствует требованиям.

"Сейчас с потенциальными покупателями ведутся дальнейшие переговоры об альтернативной структуре сделки", - сообщил "Интерфаксу" представитель корпорации.

Как ранее заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, "УВЗ-Логистик" в течение 2-3 лет подряд сама себе покупала вагоны, которые были не востребованы РЖД. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство. В результате УВЗ накопило большие долги. Основную часть планируется покрыть за счет продажи "УВЗ-Логистик".

Стоит напомнить, что решение о передаче проблемной корпорации "Ростеху" было принято в конце 2016 года. УВЗ предстоит разобраться с миллиардными долгами и образовать с Курганмашзаводом объединенный бронетанковый холдинг. Слияние займет полтора года, передает "Уралинформбюро".

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