Покупатели "УВЗ-Логистик" получили от ворот поворотСегодня в 13:22
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Они недостаточно хороши.
Корпорация "Уралвагонзавод" не смогла продать свою "дочку" - "УВЗ-Логистик". Конкурс объявят несостоявшимся, так как ни один претендент на 100% не соответствует требованиям.
"Сейчас с потенциальными покупателями ведутся дальнейшие переговоры об альтернативной структуре сделки", - сообщил "Интерфаксу" представитель корпорации.
Как ранее заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, "УВЗ-Логистик" в течение 2-3 лет подряд сама себе покупала вагоны, которые были не востребованы РЖД. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство. В результате УВЗ накопило большие долги. Основную часть планируется покрыть за счет продажи "УВЗ-Логистик".
Стоит напомнить, что решение о передаче проблемной корпорации "Ростеху" было принято в конце 2016 года. УВЗ предстоит разобраться с миллиардными долгами и образовать с Курганмашзаводом объединенный бронетанковый холдинг. Слияние займет полтора года, передает "Уралинформбюро".
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