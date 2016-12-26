Расширяя географию полетов.

"Уральские авиалинии" активно расширяют географию полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в рамках развития международных отношений России и Казахстана.

С 15 февраля 2017 года будет запущен прямой рейс из Астаны. Самолеты будут летать три раза в неделю - по средам, пятницам, воскресениям. Сейчас "Уральские авиалинии" выполняют рейсы в аэропорт Жуковский из Бишкека, Душанбе, Худжанда, Оша. С 19 марта добавится направление из Тель-Авива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 38 Airbus.