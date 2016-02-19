Дерипаска пустит с молотка два завода на Среднем УралеСегодня в 14:53
- Текст
Чтобы расплатиться с долгами.
ОК "РУСАЛ" (принадлежит Олегу Дерипаске) рассматривает варианты продажи своих свердловских предприятий. Речь идет об остановленном в 2013 году "Полевском криолитовом заводе" и предприятии "Кремний-Урал" в Каменске-Уральском. Средства от реализации планируется потратить на погашение долгов, пишет "Коммерсантъ".
По итогам 2015 года "РУСАЛ" сообщал об улучшении технологии на своих кремниевых заводах. Это было сделано для того, чтобы избежать закупок сырья в Китае. Сейчас ОК рассматривает эти производства как "неключевые", продажа которых не повлияет на бизнес. С кем идут переговоры, пока не раскрывается.
Кроме продажи активов, средства на погашение долгов - 500 миллионов долларов - "РУСАЛ" намерен привлечь за счет размещения евробондов. Road show в Европе, Северной Америке и Азии должны начаться 20 января, передает "Уралинформбюро".
Чистый долг ОК на конец третьего квартала 2016 года составил 8,3 миллиарда долларов. 800 миллионов "РУСАЛу" предстоит выплатить в этом году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.Сегодня в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.Сегодня в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.Сегодня в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.Сегодня в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.Сегодня в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.Сегодня в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.Сегодня в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.Сегодня в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.Сегодня в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.Сегодня в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.Сегодня в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.Сегодня в 17:40
В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смерти
На 7 лет.Сегодня в 17:38
В России упали цены на iPhone 7
Флагман стал дешевле.Сегодня в 17:31
По маршрутам транспортного бунта
Проехались члены Общественной палаты.
-
19 февраля 2016 в 14:31
Дерипаска ждет нефть по 18 долларов за баррель
И доллар за 100 рублей.29 августа 2013 в 17:55
"РУСАЛ", "Мечел" и "Евраз" погрязли в долгах
Хуже всего дела у компании Игоря Зюзина.07 марта 2013 в 13:13
Москва уверена, что БАЗ развивается ударными темпами
Такая точка зрения прозвучала на совещании в Минэкономразвития РФ.
Главные новости
- Сегодня в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- Сегодня в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- Сегодня в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- Сегодня в 16:21Беспартийный Первоуральск
- Сегодня в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.