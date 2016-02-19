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Дерипаска пустит с молотка два завода на Среднем УралеСегодня в 14:53

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Чтобы расплатиться с долгами.

ОК "РУСАЛ" (принадлежит Олегу Дерипаске) рассматривает варианты продажи своих свердловских предприятий. Речь идет об остановленном в 2013 году "Полевском криолитовом заводе" и предприятии "Кремний-Урал" в Каменске-Уральском. Средства от реализации планируется потратить на погашение долгов, пишет "Коммерсантъ".

По итогам 2015 года "РУСАЛ" сообщал об улучшении технологии на своих кремниевых заводах. Это было сделано для того, чтобы избежать закупок сырья в Китае. Сейчас ОК рассматривает эти производства как "неключевые", продажа которых не повлияет на бизнес. С кем идут переговоры, пока не раскрывается.

Кроме продажи активов, средства на погашение долгов - 500 миллионов долларов - "РУСАЛ" намерен привлечь за счет размещения евробондов. Road show в Европе, Северной Америке и Азии должны начаться 20 января, передает "Уралинформбюро".

Чистый долг ОК на конец третьего квартала 2016 года составил 8,3 миллиарда долларов. 800 миллионов "РУСАЛу" предстоит выплатить в этом году.

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