УТЗ модернизируют генерацию СибириСегодня в 16:42
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Совместно с "ЭЛСИБ" и "СИБЭКО".
АО "Уральский турбинный завод" (входит в холдинг "РОТЕК"), НПО "ЭЛСИБ" и АО "СИБЭКО" подписали трехстороннее соглашение о долговременном сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере проектирования, изготовления, пусконаладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в энергоотрасли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.
Соглашение нацелено на реализацию инвестпрограммы АО "СИБЭКО". В ее рамках в ближайшие годы будет проведено техперевооружение генерирующих мощностей компании. В ходе модернизации и строительства новых энергообъектов будут использованы разработки и оборудование УТЗ и НПО "ЭЛСИБ".
В настоящее время Уральский турбинный завод уже реализует проект из инвестпрограммы АО "СИБЭКО". Ведется реконструкция турбины Т-100 для Новосибирской ТЭЦ-3.
Всего за последние 10 лет УТЗ помог модернизировать четверть установленной мощности генерирующего оборудования "СИБЭКО". Это позволило существенно улучшить технико-экономические показатели работы установок компании.
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