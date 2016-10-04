Совместно с "ЭЛСИБ" и "СИБЭКО".

АО "Уральский турбинный завод" (входит в холдинг "РОТЕК"), НПО "ЭЛСИБ" и АО "СИБЭКО" подписали трехстороннее соглашение о долговременном сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере проектирования, изготовления, пусконаладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в энергоотрасли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.

Соглашение нацелено на реализацию инвестпрограммы АО "СИБЭКО". В ее рамках в ближайшие годы будет проведено техперевооружение генерирующих мощностей компании. В ходе модернизации и строительства новых энергообъектов будут использованы разработки и оборудование УТЗ и НПО "ЭЛСИБ".

В настоящее время Уральский турбинный завод уже реализует проект из инвестпрограммы АО "СИБЭКО". Ведется реконструкция турбины Т-100 для Новосибирской ТЭЦ-3.

Всего за последние 10 лет УТЗ помог модернизировать четверть установленной мощности генерирующего оборудования "СИБЭКО". Это позволило существенно улучшить технико-экономические показатели работы установок компании.