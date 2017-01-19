На 2017 год.

В 2017 году стоимость инвестпрограммы "ВСМПО-Ависма" – монополиста на рынке титановой продукции России – составит около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Основная сумма придется на листопрокатный комплекс, где намечено завершить внедрение агрегата правки и отжига плит (правильная машина, комплекс печей, адъюстажное оборудование). Значительных средств потребует и плавильный комплекс. Также предусмотрена закупка оборудования для цеха мехобработки штамповок, модернизация других производственных участков.

О фактических инвестициях за 2016 год "ВСМПО-Ависма" пока не объявляла, плановые показатели – 8-10 миллиардов рублей. В 2015 году объем инвествложений оценивался в 6,7 миллиарда.