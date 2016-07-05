Для дачи показаний.

Арбитражный суд Свердловской области не смог 19 января 2017 года принять решение по делу об отмене торгов МУГИСО на право аренды участков для размещения рекламы на трассе Екатеринбург - Кольцово. В связи с ходатайством УФАС о привлечении к процессу всех участников аукциона заседание отложено до 16 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Сами торги МУГИСО провело в октябре 2016 года. Через несколько дней один из проигравших участников подал в УФАС жалобу на организаторов аукциона, посчитав, что министерство не имело право распоряжаться данными участками без разрешения мэрии Екатеринбурга.

Антимонопольщики не нашли подтверждений этому, однако вынесли постановление об отмене итогов торгов в связи с недостатками в техдокументации и вопросами к самой процедуре организации конкурса. В настоящий момент министерство пытается оспорить данное решение через суд.

Непосредственно на заседании представители УФАС заявили, что ряд компаний столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт, где размещалась техническая информация о предмете аукциона. Для проверки данного факта было заявлено ходатайство о вызове на процесс всех участников, вне зависимости от наличия у них претензии к МУГИСО.

Ранее по теме:

МУГИСО приостанавливает торги по рекламе