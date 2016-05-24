В России упали цены на iPhone 7Сегодня в 17:38
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Флагман стал дешевле.
Флагманская модель iPhone 7 за последние три месяца подешевела в России на 8 650 рублей. Речь идет о 32-гигабайтной модификации, которая ранее обходилась минимум в 50 150 рублей. Сейчас ее можно приобрести за 41 500 рублей. Таким образом, снижение цены составило 17%, пишет Hi-tech Mail.ru.
Стоит отметить, что за последний месяц российские продавцы снизили цены на флагманские модели смартфонов Xiaomi и Samsung, передает "Уралинформбюро".
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