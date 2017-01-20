Lada Vesta замахнулась на Германию.

В 2017 году "АвтоВАЗ" намерен увеличить экспорт автомобилей на 50% по сравнению с прошлым годом, когда за рубеж было отправлено 20 тысяч машин. Об этом заявил вице-президент по маркетингу и продажам компании Ян Птачек.



По его словам, страны СНГ остаются в приоритете, однако в ближайшее время планируется наладить продажи Lada Vesta в Германии. Первые машины в страну уже отправляются. При этом решено отказаться от реализации в европейской стране хэтчбека Lada Xray.

"Сейчас мы смотрим и на другие регионы, которые потенциально привлекательны. Мы обсуждаем возможности с нашими партнерами. Но о конкретных проектах пока рано говорить", - цитируют Птачека федеральные СМИ.

Продажи автомобилей Lada на немецком рынке в 2016 году выросли на 43% - до 1686 машин.

Стоит отметить, что в России "АвтоВАЗ" в прошлом году продал более 266 тысяч автомобилей. Это на 1% меньше, чем в 2015 году.