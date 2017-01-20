×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 разаСегодня в 12:17

  • Текст

Lada Vesta замахнулась на Германию.

В 2017 году "АвтоВАЗ" намерен увеличить экспорт автомобилей на 50% по сравнению с прошлым годом, когда за рубеж было отправлено 20 тысяч машин. Об этом заявил вице-президент по маркетингу и продажам компании Ян Птачек.

По его словам, страны СНГ остаются в приоритете, однако в ближайшее время планируется наладить продажи Lada Vesta в Германии. Первые машины в страну уже отправляются. При этом решено отказаться от реализации в европейской стране хэтчбека Lada Xray.

"Сейчас мы смотрим и на другие регионы, которые потенциально привлекательны. Мы обсуждаем возможности с нашими партнерами. Но о конкретных проектах пока рано говорить", - цитируют Птачека федеральные СМИ.

Продажи автомобилей Lada на немецком рынке в 2016 году выросли на 43% - до 1686 машин.

Стоит отметить, что в России "АвтоВАЗ" в прошлом году продал более 266 тысяч автомобилей. Это на 1% меньше, чем в 2015 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus