В должниках 27 предприятий.

Задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 113 миллионов рублей. Без денег сидят порядка 3 500 работников, сообщил "Уралинформбюро" главный государственный инспектор труда в регионе Федор Кравцов.

С начала 2016 года эти показатели немного сократились. Тогда задолженность перед 3 800 работниками составляла 149 миллионов рублей.

"На конец года в нашем реестре находилось 27 организаций. Из них 15 предприятий – банкротные. Остальные 12 действующие, в основном расположенные в Екатеринбурге", - рассказал Федор Кравцов.

Отдельно контролируются выплаты на оборонных предприятиях. Есть нарекания к 5 организация: Заводу радиоаппаратуры, НИИ металлургической теплотехники, Баженовской геофизической экспедиции, Уральской картографической фабрике, Уралаэрогеодезии.

Стоит отметить, что вопросов оплаты труда касаются порядка 40% всех обращений граждан в трудовую инспекцию. В 2016 году инспекторы рассмотрели почти 4 тысячи "зарплатных" жалоб.