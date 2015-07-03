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Типографию "Уральский рабочий" попытаются продать с дисконтомСегодня в 16:07

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За 488 миллионов.

Росимущество снова попытается продать старейшее свердловское издательство "Уральский рабочий" в Екатеринбурге. В этот раз цена будет снижена почти на 100 миллионов - до 488 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

За эту сумму покупатель получит 10 объектов недвижимости общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров и три земельных участка на 35,6 тысячи "квадратов" (два из них в собственности, один – в аренде).

Стоит отметить, что летом 2015 года типографию пытались продать за 690,8 миллиона рублей. К марту 2016 года ее снизили до 583 миллионов, но покупателя так и не нашли.

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