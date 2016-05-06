Порошенко закрывает единственную в России фабрику RoshenСегодня в 16:34
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По политическим и экономическим соображениям.
Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, с апреля 2017 года остановит работу своего единственного российского предприятия - Липецкой кондитерской фабрики.
Как говорится в сообщении компании, решение было принято по политическо-экономическим причинам. Отмечается, что с 2013 года, после запрета Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции Roshen в Россию, производство на фабрике сократилось в три раза. Кроме того, на имущество фабрики был наложен арест в рамках уголовного дела, из-за чего продажа производства стала невозможной.
Стоит напомнить, что руководство фабрики подозревают в мошенничестве в сфере налогов на сумму более 180 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
В последние годы на фабрике проводились сокращения персонала. Оставшиеся рабочие – 700 человек – уже извещены о планах по остановке производства.
Петр Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, обещал продать Roshen, однако покупатель до сих пор не найден.
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