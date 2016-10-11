Магнитка поставила производственный рекордСегодня в 14:34
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По горячему прокату.
В 2016 году на стане 2000 горячей прокатки ММК было выпущено 5,948 миллиона тонн продукции. Это наивысший показатель годового производства с момента пуска агрегата, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия.
Производственные рекорды на стане 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд. В 2014 году было произведено 5,93 миллиона тонн продукции, в 2015 году этот показатель был увеличен на 5 тысяч тонн. В 2016 году прокатчики листопрокатного цеха №10 обновили рекорд.
Стан 2000 горячей прокатки введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005-2008 годах была проведена модернизация цеха - построена четвертая нагревательная печь и обновлено механическое оборудование стана. Это позволило увеличить объем производства, расширить сортамент и улучшить механические свойства выпускаемой продукции.
В настоящее время стан 2000 горячей прокатки является одним из самых мощных и современных в России. Основные потребители его продукции - производители труб, предприятия строительной отрасли и машиностроения.
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