Благодаря консолидации.

"МРСК Урала" приняла важное кадровое решение в рамках оптимизации управления активами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, глава филиала "Свердловэнерго" Олег Мошинский теперь параллельно исполняет обязанности управляющего директора АО "ЕЭСК" (действует в Екатеринбурге).

23 января 2017 года нового руководителя представил коллективу генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

Полномочия единоличного исполнительного органа АО "ЕЭСК" были переданы головной структуре минувшим летом на годовом общем собрании акционеров. Ожидается, что максимальная консолидация деятельности повысит экономические показатели, сформирует единый подход к технологическим процессам.

"МРСК Урала" доставляет электроэнергию по сетям напряжением 0,4-220 кВ, проводит техприсоединение потребителей. Имеет два подразделения на Среднем Урале ("Свердловэнерго" и ЕЭСК), по одному в Челябинской области и Пермском крае.