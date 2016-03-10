×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"МРСК Урала" повышает эффективность управленияСегодня в 12:12

  • Текст

Благодаря консолидации.

"МРСК Урала" приняла важное кадровое решение в рамках оптимизации управления активами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, глава филиала "Свердловэнерго" Олег Мошинский теперь параллельно исполняет обязанности управляющего директора АО "ЕЭСК" (действует в Екатеринбурге).

23 января 2017 года нового руководителя представил коллективу генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

Полномочия единоличного исполнительного органа АО "ЕЭСК" были переданы головной структуре минувшим летом на годовом общем собрании акционеров. Ожидается, что максимальная консолидация деятельности повысит экономические показатели, сформирует единый подход к технологическим процессам.

"МРСК Урала" доставляет электроэнергию по сетям напряжением 0,4-220 кВ, проводит техприсоединение потребителей. Имеет два подразделения на Среднем Урале ("Свердловэнерго" и ЕЭСК), по одному в Челябинской области и Пермском крае.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus