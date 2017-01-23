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Незаконный вывоз капитала за рубеж со Среднего Урала вырос в 4 разаСегодня в 15:49

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Поставлен пятилетний рекорд.

В Свердловской области участились случаи вывода капитала за рубеж. По итогам 2016 года возбуждены уголовные дела о нарушении валютного законодательства на сумму около 4 миллиардов рублей. Этот показатель в 4 раза больше прошлогоднего и является максимальным за последние пять лет, сообщил "Уралинформбюро" начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов.

Кроме того, было возбуждено 217 административных дел по выводу средств на 2,8 миллиарда рублей. "Зачастую это невозврат лесоэкспортной выручки. Оплата не происходит, и компания растворяется", - рассказал руководитель таможни.

По словам Абросимова, рост числа выявленных преступлений связан с применением более хитрых схем преступниками, а также улучшением качества работы сотрудников таможни. Кроме того, повлияло и упразднение Росфиннадзора – часть функций было передано таможне.

В основном деньги выводятся в страны СНГ и Китай, уточнил Абросимов.

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