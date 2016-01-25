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Уральцы в разы увеличили экспорт в Грецию и Алжир23 января в 18:48

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С импортом "подсуетилась" Канада.

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности Екатеринбургской таможни составил 8,2 миллиарда долларов. Это на 8,7% меньше, чем в 2015 году.

Сокращение объема торговли – тенденция последних двух лет, пояснил "Уралинформбюро" начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов. Причиной стали введенные в 2014 году санкции, политические факторы, а также девальвация рубля.

Так, импорт с Украины в 2016 году сократился на 32%. За последние три года он уменьшился в 6 раз в стоимостном выражении и вдвое – по весу. Также "просели" импорт из США и Германии, экспорт - в США, Францию, Нидерланды и Турцию.

"Участники внешнеэкономической деятельности смогли перестроиться и найти партнеров в других странах мира", - отметил Абросимов. Так, экспорт в Алжир вырос в 6 раз, в Грецию – в 25 раз, в Индию – на 38%. Увеличились объемы импорта: из Канады – почти в 9 раз, Великобритании – почти на 30%.

В целом продукция уральских предприятий экспортировалась в 101 страну, импорт обеспечивали 99 государств.

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