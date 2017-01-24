За последние семь лет.

Уральское таможенное управление за последние семь лет лишилось половины штата, сообщил "Уралинформбюро" начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов. Около 2 000 сотрудников было уволено с момента образования Таможенного союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией (с 1 января 2010 года). По словам Абросимова, это связано с тем, что отпала необходимость контролировать границу с Казахстаном.

Сказалось также внедрение системы автоматической регистрации деклараций на товары в 2015 году. Она призвана сократить время оформления документов до считанных секунд.

По словам Абросимова, в ближайшие годы сокращений, связанных с автоматизацией, не планируется.