По всем фронтам.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) завершила 2016 год с ощутимым ростом производственных показателей. Консолидированная выручка предприятий Группы, по предварительным данным, составила около 3 миллиардов долларов США, выручка по бухгалтерской отчетности прогнозируется в размере 5 миллиардов долларов.

Антипинский НПЗ в Тюмени, базовый актив New Stream Group, принял на переработку 7,8 миллиона тонн нефти (в 2015 году – 8,1 миллиона тонн). Эти результаты – следствие технологических улучшений и оптимизации бизнес-процессов. Общая выручка предприятия ожидается на уровне 156 миллиардов рублей против 154 миллиардов годом ранее.

За 2016 год АНПЗ более чем вдвое увеличил производство дизтоплива (ДТ) стандарта Евро-5. Выпуск летнего ДТ достиг 2,1 миллиона тонн, зимнего и межсезонного – 209 тысяч тонн (в 2015 году – менее 1 миллиона тонн и 62 тысячи тонн соответственно).

Объемы запущенного на заводе осенью 2015 года производства сжиженных углеводородных газов по итогам 2016 года - 36 тысяч тонн. Серы технической газовой гранулированной выпущено 14,8 тысячи тонн. В третьем квартале начато производство нефтяного кокса, которого за год получено 194 тысячи тонн.

Ввод в промышленную эксплуатацию установки глубокой переработки мазута (УГПМ) позволил АНПЗ углубить переработку нефти до 98%, полностью отказаться от производства мазута и нарастить выход дизельных фракций до 46%.

Второй завод "Нового Потока" – Марийский НПЗ за минувший год переработал 1,55 миллиона тонн. Доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработанной нефти показала прибавку в 2% по сравнению с 2015 годом. Благодаря техпереоснащению более чем на 20% сократились технологические потери. Предварительный размер годовой выручки – 25 миллиардов рублей, что сопоставимо с предыдущим показателем.

По объему экспорта МНПЗ лидирует в регионе – на него приходится около 90% всех железнодорожных грузов Республики Марий Эл. В 2016 году отправленные поездами нефтепродукты потянули почти на 1 миллион тонн. Автоналивом отгружено 548 тысяч тонн продукции, что более чем вдвое превышает результат-2015.

Выручка ООО "Битумное производство" в 2016 году, по предварительным оценкам, составила 750 миллиона рублей. Предприятие нарастило выпуск битума из гудрона с Марийского НПЗ: до 109 тысяч тонн против 46 тысяч годом ранее.

"АНПЗ-Продукт", эксклюзивный дистрибьютор АНПЗ на внутреннем рынке, достиг максимального за свою историю месячного объема реализации светлых нефтепродуктов, изготовленных на двух заводах – 144,2 тысячи тонн. Выручка компании перекрыла показатели 2015 года на 10 миллиардов, составив порядка 58 миллиардов рублей. Продуктовая линейка пополнилась сжиженными углеводородными газами и гранулированной серой. Реализовано 1,4 миллиона тонн нефтепродуктов дизельной фракции (+ 6,5%).

Сеть автозаправок "Нью Петрол" также продемонстрировала рост эффективности. Бензина Аи-92 по сравнению с прошлым годом продано на 16% больше, Аи-95 - на 28%, дизтоплива - почти на 14%, СУГ - на 73%. Выручка за 2016 год от реализации нефтепродуктов и СУГ прогнозируется в 1,36 миллиарда рублей (+26%).

Через нефтеналивной терминал "Коммандит Сервис" отправлено на экспорт 1,25 миллиона тонн темных нефтепродуктов (+126%). Выручка, по предварительным итогам 2016 года, составила 768 миллионов рублей. Приобретенный в минувшем году танкер "Полар Рок" на 105 тысяч тонн дедвейта будет использоваться как плавучее нефтехранилище.

В сегменте нефтедобычи уделялось серьезное внимание экологическим проектам в Оренбургской области, включая национальный парк Бузулукский Бор. Нефтяная компания "Новый Поток" обследовала и взяла под контроль десятки ранее пробуренных скважин на Могутовском, Воронцовском и Гремячевском месторождениях. Планируется привести скважины в безопасное состояние, выполнить рекультивацию земель и лесовосстановление.

New Stream Group участвует и в социальной жизни территорий присутствия. Для поддержки детского и юношеского спорта создана региональная общественная организация "Новый Поток". Атлетов набирают из Москвы, Оренбургской и Тюменской областей, Омска и Марий Эл. В 2016 году они завоевали 15 чемпионских званий, выступили в 25 турнирах, от местных до международных профессиональных. В копилке спортсменов более 70 медалей, включая бронзу летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Первая детская школа по дзюдо "Новый Поток", открывшаяся в Тюмени осенью, насчитывает свыше 250 воспитанников.