Уральские регионы получат 790 миллионов на сельские дороги24 января в 13:08
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Больше всего достанется Челябинской области.
Правительство РФ выделило 8,3 миллиарда рублей субсидий на софинансирование строительства и ремонта сельских дорог с твердым покрытием. Средства получат 54 субъекта Федерации. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева размещено на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".
Самые весомые субсидии получат Башкирия и Татарстан - 634 и 579 миллионов рублей соответственно.
Среди уральских регионов наибольшая сумма достанется Челябинской области - 308,9 миллиона рублей. Пермскому краю перечислят 252,8 миллиона, Курганской области - 143,8 миллиона рублей. На сельские дороги Тюменской области выделят 71,5 миллиона рублей. Гораздо меньше соседей получит Средний Урал - всего 14,4 миллиона рублей.
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