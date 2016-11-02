В 2016 году.

В 2016 году экономический эффект от рацпредложений в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" составил 584,5 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 24,6%. В течение года было представлено 6 172 идеи (в 2015 году - 6 100).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", в прошлом году предприятие взяло курс на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий.

Для привлечения активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей "Эволюция" - инновационный ИТ-проект, впервые внедренный на металлургических предприятиях России. В 2017 году данное приложение планируется интегрировать с проектно-ориентированным сервисом "Платформа энергоменеджмента". Это позволит повысить количество внедряемых идей, а также сократить сроки внедрения рацпредложения.