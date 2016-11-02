Рационализаторы сэкономили ММК почти 600 миллионовСегодня в 12:36
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В 2016 году.
В 2016 году экономический эффект от рацпредложений в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" составил 584,5 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 24,6%. В течение года было представлено 6 172 идеи (в 2015 году - 6 100).
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", в прошлом году предприятие взяло курс на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий.
Для привлечения активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей "Эволюция" - инновационный ИТ-проект, впервые внедренный на металлургических предприятиях России. В 2017 году данное приложение планируется интегрировать с проектно-ориентированным сервисом "Платформа энергоменеджмента". Это позволит повысить количество внедряемых идей, а также сократить сроки внедрения рацпредложения.
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