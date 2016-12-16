Компания из Подмосковья банкротит Высокогорский ГОКСегодня в 12:16
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Комбинат не расплатился за оборудование.
Высокогорский ГОК (входит в НПРО "Урал") снова требуют признать банкротом. Соответствующий иск 23 января 2017 года в свердловский арбитраж подала компания "Финсад Групп Центр" из Подольска (Московская область). Сумма задолженности не уточняется, иск пока не принят к производству, передает "Уралинформбюро".
"Финсад Групп Центр" и ВГОК судились еще в прошлом году. Комбинат задолжал за поставленное оборудование 13,2 тысячи долларов (более 800 тысяч рублей). Суд постановил взыскать с ВГОКа эту сумму, однако, по всей видимости, долг выплачен не был.
Стоит отметить, что в прошлом году было подано несколько банкротных исков в отношении ВГОКа, предприятие уже нескольких лет испытывает финансовые трудности. До 2013 года комбинат принадлежал холдингу "Евраз", а затем был продан НПРО "Урал" озерского бизнесмена Владислава Шацилло. Сделка совпала со снижением мировых цен на железную руду - основной продукт предприятия. С 130-140 долларов за тонну за два года она упала ниже 40 долларов к осени 2015 года. В результате чистая прибыль предприятия сократилась почти в 100 раз – с 308,2 миллиона рублей (в 2013 году) до 3,7 миллиона рублей (в 2014 году). А в 2015 году впервые за 5 лет ГОК показал чистый убыток – 250,8 миллиона рублей. Это обернулось сокращением персонала.
Ситуация, судя по всему, только ухудшается. В последние несколько месяцев иски к предприятию "прилетают" практически ежедневно. Причем есть заявления и на копеечные для такого предприятия суммы: около 12 тысяч рублей требовало МУП "Нижнетагильские тепловые сети".
Эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев, проанализировав финансовые показатели ВГОКа, пришел к выводу, что ситуацию на предприятии нельзя назвать критичной и руководство могло бы с ней справиться: "Тут либо просчеты менеджмента, либо ГОК сознательно подводят под банкротство".
Так, выручка комбината в 2015 году была на уровне предыдущего года – 5,35 миллиона рублей. Себестоимость продукции была стабильна в последние три года - на уровне 4,85 миллиарда рублей. "Дебиторка" по итогам 2015 составила 850 миллионов рублей. 500 миллионов – долгосрочные кредиты, 5 миллионов – краткосрочные. "Это очень скромные показатели", - считает аналитик.
"В таких условиях не понятно, что нужно было сделать, чтобы довести объем кредиторской задолженности до 1,83 миллиарда рублей (по итогам 2015 года)", - отмечает аналитик. Когда ВГОК был куплен у "Евраза", предприятие имело долги в 646 миллионов рублей. В 2014 году они уже выросли почти в 2 раза – до 1,2 миллиарда рублей. "То есть "кредиторка" равномерно, чтоб не сказать планомерно, наращивалась", - считает эксперт.
По его словам, по долгам можно было расплачиваться за счет выручки и прочих доходов. Еще один путь – продать финансовые вложения, которые по итогам 2015 года составили 822,3 миллиона рублей. Причем куда ВГОК вкладывал деньги – непонятно. Это могли быть доли, акции, депозиты или займы. "В конце концов можно было взять кредиты - показатели вполне позволяют", - пояснил "Уралинформбюро" Алексей Калачев.
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