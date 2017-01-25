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В России скакнули цены на бензин24 января в 13:44

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И дизтопливо.

В России ускорился рост цен на бензин и дизтопливо. Причиной стали увеличенные закупки оптовиков в конце прошло года в преддверии январского повышения налогов, пишет "Коммерсантъ".

За последнюю неделю стоимость бензина в России выросла на 11-14 копеек за литр, следует из данных Thomson Reuters Kortes. В Москве цены на дизтопливо скакнули на 21 копейку, на бензин – на 6-7 копеек.

По мнению Михаила Турукалова из агентства "Аналитика товарных рынков", темпы роста розничных цен на дизтопливо начинают замедляться. "Обычно ДТЗ дешевеет на бирже уже в декабре, но в этом году из-за холодной зимы это произошло только на третьей неделе января", - говорит аналитик, отмечая, что на нефтебазах по-прежнему остаются значительные объемы дорогого декабрьского зимнего дизеля.

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