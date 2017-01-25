В России скакнули цены на бензин24 января в 13:44
- Текст
И дизтопливо.
В России ускорился рост цен на бензин и дизтопливо. Причиной стали увеличенные закупки оптовиков в конце прошло года в преддверии январского повышения налогов, пишет "Коммерсантъ".
За последнюю неделю стоимость бензина в России выросла на 11-14 копеек за литр, следует из данных Thomson Reuters Kortes. В Москве цены на дизтопливо скакнули на 21 копейку, на бензин – на 6-7 копеек.
По мнению Михаила Турукалова из агентства "Аналитика товарных рынков", темпы роста розничных цен на дизтопливо начинают замедляться. "Обычно ДТЗ дешевеет на бирже уже в декабре, но в этом году из-за холодной зимы это произошло только на третьей неделе января", - говорит аналитик, отмечая, что на нефтебазах по-прежнему остаются значительные объемы дорогого декабрьского зимнего дизеля.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?