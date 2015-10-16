Минстрой РФ вывесил "ценник" на квартиры в УрФО24 января в 14:33
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На первый квартал.
Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в первом квартале 2017 года. На основе этих цифр будут рассчитываться социальные обязательства государства, к примеру, субсидии на улучшение жилищных условий. Документ опубликован в "Российской газете".
В УрФО самое дорогое жилье продается на Ямале – стоимость квадратного метра здесь составляет 49 тысяч рублей. Второе место заняла Свердловская область с показателем 43,8 тысячи рублей, третье – Югра (почти 42,4 тысячи).
В Тюменской области цена установлена на уровне 39,8 тысячи, в Курганской – около 30,7 тысячи. Самое доступное жилье в Челябинской области – по 29,9 тысячи за "квадрат".
Лидирует Москва с ценой 90,4 тысячи рублей, самое дешевое жилье в Калмыкии (25,2 тысячи), передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что при расчетах Минстрой использует данные Росстата о стоимости жилья и применяет к ней понижающий коэффициент.
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